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Представитель Кремля Песков: президент Путин получает доклады от ряда ведомств по ситуации вокруг Шебекино

Политика
Представитель Кремля Песков: президент Путин получает доклады от ряда ведомств по ситуации вокруг Шебекино

Российский президент Владимир Путин регулярно получает доклады от ряда ведомств по ситуации вокруг Шебекино. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВС Украины атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области в ночь на 1 июня. Российский президент постоянно получает доклады относительно ситуации в регионе от Минобороны, погранслужбы, ФСБ и МЧС. Также регулярные отчеты предоставляют областные власти.

Ранее началась эвакуация жителей Шебекино. Гражданское население городского округа будет направлено в Пензу, Калугу и Ярославль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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