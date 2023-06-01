Представитель Кремля Песков: президент Путин получает доклады от ряда ведомств по ситуации вокруг Шебекино

ВС Украины атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области в ночь на 1 июня. Российский президент постоянно получает доклады относительно ситуации в регионе от Минобороны, погранслужбы, ФСБ и МЧС. Также регулярные отчеты предоставляют областные власти.