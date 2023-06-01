Военкор Котенок: Крымский мост служит сакральной целью для укронацистов, но они очень сильно рискуют

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил СМИ, что ВСУ обязательно применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту — «когда будут уверены в успехе своих действий». По мнению военного аналитика Юрия Котенка, попытка новой атаки ВСУ на мост вполне реальна.
Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются «их стратегией и тактикой». Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким — «во вторую, в третью, четвертую и пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для Киева угрозу.
«Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — сказал Данилов.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за месяц российские военные перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. В апреле советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, сегодня от нового удара по мосту киевские власти удерживает только боязнь неизбежного возмездия за это.
«Я не сомневаюсь, что Украина обязательно попытается реализовать свои угрозы по поводу уничтожения Крымского моста. Потому что эта цель является сакральной для укронацистов — это же символ возвращения Крыма на свою историческую родину. С точки зрения украинских манкуртов и перевертышей, этот символ должен быть обязательно поражен и уничтожен. По крайней мере, они обязательно попробуют это сделать, — указал военный эксперт. — Почему этот удар до сих пор не нанесен? Ну, они уже несколько раз пытались разрушить мост, причем различными комбинированными способами. Причем задача нанести поражение этому объекту была поставлена сразу нескольким украинским ведомствам — ГУР Минобороны, СБУ и т. д. По моим данным, активное участие в разработке подобной операции принимают американское ЦРУ и британская Ми-6».
Котенок напомнил — в ходе подготовки октябрьского теракта на мосту использовалась разветвленная многоходовая схема, явно скоординированная американскими спецами.
«Взрывчатка тогда была закуплена в Болгарии, доставлена через Армению, члена Таможенного союза, сами взрывные устройства в кузове фуры были искусно замаскированы, а сама фура многократно передавалась «из рук в руки» по территории РФ. К сожалению, тогда диверсия на мосту удалась, — напомнил аналитик. — После того, как Россия успешно восстановила мост, украинские террористы ждали прибытия дальнобойного ракетного оружия с Запада для удара по этому объекту. Сейчас дальность некоторых ракет, предоставленных Западом Киев, действительно позволяет ВСУ достать до моста. Поэтому нашим силам и средствам ПВО, охраняющим Крымский мост, необходимо постоянно быть начеку».
Юрий Котенок напомнил — при массированном ракетном ударе, современные средства ПВО не позволяют перехватить все 100% выпущенных объектов, поэтому исключать ничего нельзя.
«Есть и еще один момент. Украинские содомиты прекрасно знают, какое значение для всех россиян имеет Крымский мост. Поэтому удар по нему может вывести эскалацию на Украине на совершенно новый уровень. Россия в любом случае оперативно отремонтирует этот объект, что бы с ним ни случилось, наш Минстрой уже наглядно подтвердил это. А вот какие последствия в этом случае будут для Украины, учитывая скученность ее коммуникаций — вот это должно сильно заботить киевские власти. Если у них осталась хотя бы крупица здравомыслия, это должно их останавливать. Потому что ответ России на новую возможную атаку на мост будет жестким и неумолимым, его в Киеве почувствуют все без исключения. Так что я бы на месте Данилова и компании не трогал бы Крымский мост, хотя от этих манкуртов можно ожидать всего, чего угодно», — заключил военный аналитик.
Напомним, в октябре 2022-го на Крымском мосту произошел взрыв, погибли четыре человека, два автомобильных пролета моста обрушились. ФСБ назвала организатором разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин назвал случившееся «актом терроризма», и поручил усилить меры защиты моста. Украинский президент Владимир Зеленский сказал: «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно». В начале 2023-го зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае удара по территории Крыма Украину ждет «неминуемое возмездие». МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет Западом «красной линией» для Москвы.