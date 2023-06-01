Военкор Котенок: Крымский мост служит сакральной целью для укронацистов, но они очень сильно рискуют

Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что места применения ракет украинскими военными являются «их стратегией и тактикой». Он добавил, что украинские войска знают, по каким объектам ударить в первую очередь, а по каким — «во вторую, в третью, четвертую и пятую». По его словам, свое время придет ко всем объектам, которые будут представлять для Киева угрозу.