Ученые из Саратова нашли способ диагностики опухоли мозга и Альцгеймера без помощи МРТ

Ученые из Саратовского государственного университета разработали новый метод обследования состояния гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) головного мозга пациента. Это позволит выявлять сложные заболевания, не прибегая к помощи МРТ.
Новая разработка основана на изучении работы лимфососудов головного мозга по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ). ГЭБ представляет собой белковые комплексы и мембранные структуры. Данный участок мозга играет важную роль в защите органа от бактерий и вирусов.
Однако иногда деятельность гематоэнцефалического барьера нарушается из-за патологий. Ученые заметили, что лимфососуды мозга немедленно реагируют на открытие ГЭБ и это изменение можно отследить по результатам ЭЭГ, пишет Planet Today.
В дальнейшем этот метод позволит более эффективно выявлять болезнь Альцгеймера, Паркинсона, сахарный диабет и опухоли мозга. Кроме того, новый способ оценки состояния ГЭБ не требует хирургического вмешательства.
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