Жительницу Оренбурга обвинили в использовании ребенка для попрошайничества

По версии следствия, женщина вместе со своим ребенком в общественных местах выпрашивала у прохожих деньги, уверяя, что их ограбили и нужны средства для возвращения домой. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством», сообщает prooren.ru.