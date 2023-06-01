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Жительницу Оренбурга обвинили в использовании ребенка для попрошайничества

Общество
Жительницу Оренбурга обвинили в использовании ребенка для попрошайничества

Полиция Оренбурга задержала местную жительницу по подозрению в неблаговидной противоправной деятельности.

По версии следствия, женщина вместе со своим ребенком в общественных местах выпрашивала у прохожих деньги, уверяя, что их ограбили и нужны средства для возвращения домой. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством», сообщает prooren.ru.

На самом деле все полученные от сердобольных граждан пожертвования женщина тратила на собственные нужды. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение по существу в Центральный районный суд Оренбурга.
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