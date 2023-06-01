Ветшающий Петербург: город превращают в сплошную зону бедствия

У горожан все больше и больше вопросов к «отцам» Петербурга. Они являются таковыми лишь формально. Это как в семье, где пьющий папаша махнул рукой на все — на воспитание детей, поддержание дома в порядке. И вот уже отклеившиеся обои волочатся по полу, а на кухне из-за вечной влажности все покрылось плесенью и грибком.