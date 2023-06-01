Ветшающий Петербург: город превращают в сплошную зону бедствия

Петербург из некогда весьма комфортного города превращается в зону сплошного бедствия. Чтобы в этом убедиться, даже не надо специально искать следы обветшалости и разрушений, они бросаются в глаза.
Городские власти, словно мечтатели в башне из слоновой кости наперебой трубят о достижениях, о том, что через пять-десять лет в Северной столице наконец-то появится несколько новых станций метро. Между тем, буквально на глазах рассыпается станция «Площадь Ленина» — как снаружи, так и изнутри.
Провал грунта, чего не было еще вчера, у станции метро «Проспект Большевиков», вероятно, может угрожать серьезным размывом и провалом.
Но городской администрации до этого, видимо, нет дела, как, впрочем, и до огромного вала накопившихся проблем. Огородили, и хоть трава не расти. Зато горы мусора растут на городских пространствах с незавидным постоянством, несмотря на второй год «мусорной реформы».
Петербуржцы отмечают, за что не возьмутся городские власти становится только хуже. «Транспортная реформа» создала массу неудобств на фоне плачевного состояния метро. Отходы вывозят через пень колоду при зашкаливающем росте платы за жилищно-коммунальные услуги.
У горожан все больше и больше вопросов к «отцам» Петербурга. Они являются таковыми лишь формально. Это как в семье, где пьющий папаша махнул рукой на все — на воспитание детей, поддержание дома в порядке. И вот уже отклеившиеся обои волочатся по полу, а на кухне из-за вечной влажности все покрылось плесенью и грибком.
Как отмечалось ранее, в Петербурге стал проблемой и капитальный ремонт зданий.