Хоккеист Александр Овечкин намерен запатентовать свою фразу о русской машине

Спортсмен озвучил фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») во время матча в 2006 году. Перед этим он упал из-за броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна, после чего был вынужден покинуть лед.