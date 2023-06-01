Хоккеист Александр Овечкин намерен запатентовать свою фразу о русской машине

Российский хоккеист Александр Овечкин выразил намерение запатентовать свою фразу о русской машине. Для этого он подал заявку в Роспатент.
Спортсмен озвучил фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») во время матча в 2006 году. Перед этим он упал из-за броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна, после чего был вынужден покинуть лед.
Заявку Овечкин направил в конце мая. Он намерен зарегистрировать патент на упоминание фразы по десяти категориям. Среди них, например, продукты питания, одежда, сувенирная продукция и другие, передает портал Adindex.
Ранее спортсмен прокомментировал возможность завершить карьеру. Он указал, что готов пойти на это, если получит крупный гонорар.