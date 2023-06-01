Российские детские сады с 1 сентября начнут работать по единым федеральным образовательным программам

Все дошкольные образовательные организации (ДОО) в России с 1 сентября этого года начнут работать по единым федеральным программам. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования 28 декабря 2022 года. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
Сообщается, что новая федеральная программа должна создать единое образовательное пространство. Такая мера облегчит работу воспитателей детских садов.
Ранее Кравцов отметил, что Минпросвещения рассматривает возможность создания Всероссийской ассоциации наставников. По его словам, профессиональный стандарт будет разработан уже в этом году.