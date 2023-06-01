Сотрудники ФСБ раскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием гаджетов Apple

Сотрудники ФСБ России раскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием гаджетов Apple. Иностранные силовики внедрили в устройства ранее неизвестное вредоносное программное обеспечение, отметили в ведомстве.
В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были выявлены аномалии, которые характерны только для пользователей устройств марки Apple. Всему виной неизвестное вредоносное ПО, которое заразило несколько тысяч телефонных аппаратов указанного производителя. Результаты оперативной работы ФСБ РФ показали, что разведка США и Apple тесно сотрудничают друг с другом.