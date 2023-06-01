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Красноярских подростков наградили за спасение ребенка

Общество
Красноярских подростков наградили за спасение ребенка

Два 15-летних жителя Красноярска предотвратили падение малыша из окна со второго этажа.

Подростки замели, что маленький мальчик стоит на подоконнике открытого окна на втором этаже, а около него нет никого из взрослых. Юноши сумели по водостоку добраться до окна, где находился ребенок и спасли его от неминуемого падения с трагическими последствиями, сообщает «НИА-КРАСНОЯРСК».

Позже выяснилось, что пьяная мама двухлетнего малыша в это время спала. Полиция оформила на нее протокол за неисполнение родительских обязанностей и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасителям малыша полицейские вручили благодарственные грамоты и ценные подарки.
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