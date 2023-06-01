Красноярских подростков наградили за спасение ребенка

Подростки замели, что маленький мальчик стоит на подоконнике открытого окна на втором этаже, а около него нет никого из взрослых. Юноши сумели по водостоку добраться до окна, где находился ребенок и спасли его от неминуемого падения с трагическими последствиями, сообщает «НИА-КРАСНОЯРСК».