«Землянка в три наката»: Пригожин показал тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и помог бойцам в строительстве блиндажей

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в свой день рождения посетил тыловой лагерь «музыкантов». Он помог бойцам со строительством блиндажей, а также рассказал о планах отпраздновать 62-летие вместе с «оркестром».
По прибытии на место дислокации «вагнеровцев» Пригожин принялся таскать бревна. Один из присутствующих «музыкантов» сравнил его с предводителем большевиков Владимиром Лениным, на что получил остроумный ответ.
«Во-первых, Ленин был в кепке, я в панамке. Второе, Ленин на субботнике таскал, у нас сегодня четверг. И третье — Ленин был злой, а я добрый. Разница!» — пошутил создатель «оркестра» в видеоролике, опубликованном военкором Александром Симоновым.
Также основатель ЧВК «Вагнер» кратко рассказал о технологии сооружения землянок. Он указал на важность трехнакатного устройства крыши для защиты от атаки сверху.
«Скоро фронтовые песни все будут петь. Землянка в три наката и сосна, сгоревшая над ней. В землянке три наката для того, чтобы снаряды тебе ущерб не нанесли. А сосна сгоревшая, потому что все остальное сверху выжжено», — напомнил об известной композиции «На безымянной высоте» Пригожин.
В завершение создатель «оркестра» рассказал, как планирует отпраздновать день рождения. По его словам, торжество будет отмечаться в полевой бане.
«Вот здесь мы будем праздновать день рождения. Здесь вот баня. Сейчас протопят», — подытожил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин пообщался с «музыкантами», покинувшими взятый Артемовск. Он сообщил, что вывод бойцов завершится к 5 июня.