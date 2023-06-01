Власти опровергли информацию про обрушение шахты в Ростовской области

Минпром и МЧС Донского региона уточнили сведения об утреннем происшествии на шахте «Октябрьская-Южная». Согласно заявлениям обоих ведомств, обрушения породы не произошло, однако было зафиксировано задымление.
Как информирует сетевое издание «1Рнд», имел место сбой в работе электрической подстанции, но без появления открытого огня. Из-за возникшего задымления пришлось в срочном порядке провести эвакуацию работников угледобывающей компании, сообщили в Главном управлении МЧС Российской Федерации по региону.
Проведение всех работ на предприятии временно приостановлено до окончания расследования инцидента и выяснения причин задымления, отметили в Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.