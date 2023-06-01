Российские военные нанесли ночную серию ударов по комплексу Главного управления разведки МО Украины

В ночь на 1 июня ВС России нанесли новую серию ударов по военным объектам противника. Одна из ракет РФ вновь разорвалась вблизи комплекса зданий Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве.
За несколько минут в украинской столице произошло 11 взрывов, сообщает «Военное обозрение». Удар пришелся по большей части на Днепровский район, где предположительно располагаются несколько западных ЗРК и «натовская» техника.
Ранее член Совета по правам человека Кирилл Вышинский заявил, что атака киевских БПЛА по Москве является свидетельством эффективности удара ВС РФ по ГУР МО Украины. По его словам, поражение разведштаба в Киеве стало крайне болезненным для ВСУ.