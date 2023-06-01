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Дорожные указатели на Калининград в Польше начали менять после «переименования» города в Крулевец

Общество
Дорожные указатели на Калининград в Польше начали менять после «переименования» города в Крулевец

После недавнего решения польских властей поменять название города Калининград на «Крулевец», в стране начали менять дорожные указатели. Об этом информирует gazeta.pl.

«В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички укажут маршрут в Крулевец вместо Калининграда», — пишет издание.

Сообщается, что знаки будут заменены на национальных дорогах 51 и 57. Планируется установить 26 новых табличек с указанием нового названия.

Ранее «Царьград» сообщал, что власти Калининградской области считают инсинуацией решение поляков о переименовании города. Данное решение вызвало у них возмущение.
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