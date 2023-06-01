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Журналиста Романа Попкова объявили в розыск по делу о гибели Владлена Татарского в результате теракта

Происшествия
Журналиста Романа Попкова объявили в розыск по делу о гибели Владлена Татарского в результате теракта

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Романа Попкова✱ по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта. Соответствующая информация обнародована на официальном интернет-портале ведомства.

Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Прежде подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова✱ (признана террористом и экстремистом) в ходе разговора с сотрудниками правоохранительных органов сообщила, что ее завербовал именно Попков. В настоящий момент мужчина живет в Киеве.

Ранее сообщалось, что военные корреспонденты в России получили статуэтки, похожие на взорвавшийся в руках у журналиста Владлена Татарского бюст. Подробности сообщает «ФедералПресс».

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