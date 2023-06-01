Журналиста Романа Попкова объявили в розыск по делу о гибели Владлена Татарского в результате теракта

Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Прежде подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова✱ (признана террористом и экстремистом) в ходе разговора с сотрудниками правоохранительных органов сообщила, что ее завербовал именно Попков. В настоящий момент мужчина живет в Киеве.