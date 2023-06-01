Бастрыкин потребовал доложить о деле в отношении пытавшегося убить родственников подростка в Подмосковье

Фигурантом производства стал 14-летний мальчик, который, по предварительным данным, в ночь с 30 на 31 мая напал с ножом на своих бабушку и прабабушку в городском округе Шаховская. Юноша нанес родственникам проникающие и поверхностные колото-резаные ранения. После случившегося школьник скрылся с места происшествия, но вскоре был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.