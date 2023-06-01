Бастрыкин потребовал доложить о деле в отношении пытавшегося убить родственников подростка в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела в отношении подростка из Подмосковья. Школьника подозревают в покушении на убийство родственников, говорится в Telegram-канале СК РФ.
Фигурантом производства стал 14-летний мальчик, который, по предварительным данным, в ночь с 30 на 31 мая напал с ножом на своих бабушку и прабабушку в городском округе Шаховская. Юноша нанес родственникам проникающие и поверхностные колото-резаные ранения. После случившегося школьник скрылся с места происшествия, но вскоре был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента. Уже запрошены данные по месту регистрации ребенка в Москве, а также назначены экспертизы. Несовершеннолетнему вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). Бастрыкин дал поручение руководителю Главного Следственного управления по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования.