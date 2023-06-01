Украинского военнослужащего приговорили к 21 году колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ЛНР

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в колонии строго режима за обстрелы осколочно-фугасными снарядами территории, на которой находилось мирное население ЛНР. Об сообщает пресс-служба следственного комитета.
По данным следствия, в феврале прошлого года подсудимый, находясь в лесополосе рядом с селами в Новоайдарском районе Луганской области, совместно с сослуживцами атаковал придомовые территории населенных пунктов. Отмечается, что военнослужащий знал, что в подвалах зданий находятся мирные граждане.
Военнослужащего признали виновным по факту жесткого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств. В результате обстрела пострадали минимум два человека и был нанесен ущерб жилищному фонду. Подсудимый будет отбывать наказание 21 год в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий предстанет перед Верховным судом ДНР за расстрел мирного жителя Мариуполя. Обвиняемый произвел прицельный выстрел в мужчину из автомата Калашникова.