Украинского военнослужащего приговорили к 21 году колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ЛНР

Военнослужащего признали виновным по факту жесткого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств. В результате обстрела пострадали минимум два человека и был нанесен ущерб жилищному фонду. Подсудимый будет отбывать наказание 21 год в колонии строгого режима.