СБУ готовит провокацию при помощи фонда Save Ukraine с якобы насильственно вывезенными в Россию детьми

Для осуществления плана будет использована помощь фонда Save Ukraine. Как сообщил источник, женщинам, чьи дети были эвакуированы из Херсона, профинансировали поездку в Россию. Им оплачивают путевые расходы и помогают с организацией маршрута при условии, что после возвращения на Украину ребенок даст интервью.