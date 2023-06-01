Служба безопасности Украины подготавливает масштабную информационную провокацию на тему якобы насильственного вывоза детей в Россию. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Для осуществления плана будет использована помощь фонда Save Ukraine. Как сообщил источник, женщинам, чьи дети были эвакуированы из Херсона, профинансировали поездку в Россию. Им оплачивают путевые расходы и помогают с организацией маршрута при условии, что после возвращения на Украину ребенок даст интервью.
Ранее сообщалось, что СБУ предпринимала попытки завербовать первого замминистра МЧС Донецкой Народной Республики Дмитрия Костямина. Как пишет «Царьград», украинская служба безопасности угрожала расправой над его супругой.