Пятеро неизвестных избили и ограбили главу компании «Новое желтое такси» Маргаряна прямо у него дома

Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Грабители проникли в дом через окно, указывается в сообщении. Маргаряну ударили по голове и распылили в лицо газовый баллончик. Главной целью преступников была наличность: они взяли 21 миллион рублей и скрылись в неизвестном направлении.