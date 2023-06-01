Пятеро неизвестных избили и ограбили главу компании «Новое желтое такси» Маргаряна прямо у него дома

Пятеро неизвестных граждан избили и ограбили генерального директора компании «Новое желтое такси» Феликса Маргаряна прямо у него дома. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал 112.
Об этом стало известно 1 июня, в четверг. Грабители проникли в дом через окно, указывается в сообщении. Маргаряну ударили по голове и распылили в лицо газовый баллончик. Главной целью преступников была наличность: они взяли 21 миллион рублей и скрылись в неизвестном направлении.
После произошедшего генеральный директор компании обратился в медицинское учреждение, а также к сотрудникам правоохранительных органов. Ему не удалось описать внешность нападавших. В настоящий момент полиция разыскивает грабителей.