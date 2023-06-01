Геннадий Онищенко о «пятой колонне» в вузах: эти доценты страшнее противника, с которым мы сейчас сражаемся на фронте

На мой взгляд, часть этих людей очень плотно сидит на крючке у Запада, поскольку в Европе у них и недвижимость, и дети учатся, и деньги хранятся. В этом плане я очень зол на Чулпан Хаматову, которую могу смело назвать «воровкой на доверии». Ей доверили благотворительный фонд, который занимается лечением детей, а после начала СВО она бежит в Латвию и там у нее вдруг обнаруживается шикарный дом стоимостью в 400 тысяч евро. И откуда эти деньги? В фонде наворовала? Теперь мадам Хаматова возомнила себя «историком» и занимается озвучиванием проекта «Великие русские злодеи», зарабатывая на русофобской пропаганде. Ну, а как еще выжить и сохранить собственность в ненавидящей Россию Латвии?! И это лишь один пример. Я не беру даже в расчет наших бизнесменов и политиков — на Западе для каждого найдется свой крючок для каждого человека, который когда-то решил хранить там деньги или обучать детей. Все эти люди так или иначе связаны с зарубежьем. Их либеральный флер, который они на себя напускают продиктован тем, что их просто шантажируют. Хотя собственная страна дала им все. Вот они и стараются быть «хорошими русскими», оплевывая Россию, чтобы сохранить спрятанную за рубежом «копейку». Но как бы они не пыжились и не обвиняли собственное государство во всех смертных грехах, на Западе на них все равно будут смотреть как на людей второго сорта.