Геннадий Онищенко о «пятой колонне» в вузах: эти доценты страшнее противника, с которым мы сейчас сражаемся на фронте

Сотрудники вузов, проповедующие в студенческой среде антироссийскую повестку, представляют большую опасность, чем солдаты ВСУ на линии фронта, считает академик РАН, политик Геннадий Онищенко. По его мнению, с их помощью Запад пытается раскачать ситуацию внутри страны.
В авторской колонке для ФАН политик подчеркнул, раз преподаватель работает в государственном вузе, значит он обязан следовать официальному курсу своей страны.
Ранее Санкт-Петербургский государственный университет оказался в центре скандала. Доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова заподозрили в русофобии и поддержке Украины. На фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту его вуза, историк призывал использовать «свошную риторику в рамках постиронии», и там же добавил, что «прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно». На данный момент педагог отстранен от работы до завершения проверки, организованной после обвинений в адрес преподавателя и его студентов.
Запад прекрасно понимает, что в открытой войне нас не одолеть. Колонка Геннадия Онищенко
Для начала надо разобраться, почему мы вообще столкнулись с таким явлением, как «пятая колонна» в вузах или антироссийская позиция части нашей, в том числе творческой, интеллигенции.
На мой взгляд, часть этих людей очень плотно сидит на крючке у Запада, поскольку в Европе у них и недвижимость, и дети учатся, и деньги хранятся. В этом плане я очень зол на Чулпан Хаматову, которую могу смело назвать «воровкой на доверии». Ей доверили благотворительный фонд, который занимается лечением детей, а после начала СВО она бежит в Латвию и там у нее вдруг обнаруживается шикарный дом стоимостью в 400 тысяч евро. И откуда эти деньги? В фонде наворовала? Теперь мадам Хаматова возомнила себя «историком» и занимается озвучиванием проекта «Великие русские злодеи», зарабатывая на русофобской пропаганде. Ну, а как еще выжить и сохранить собственность в ненавидящей Россию Латвии?! И это лишь один пример. Я не беру даже в расчет наших бизнесменов и политиков — на Западе для каждого найдется свой крючок для каждого человека, который когда-то решил хранить там деньги или обучать детей. Все эти люди так или иначе связаны с зарубежьем. Их либеральный флер, который они на себя напускают продиктован тем, что их просто шантажируют. Хотя собственная страна дала им все. Вот они и стараются быть «хорошими русскими», оплевывая Россию, чтобы сохранить спрятанную за рубежом «копейку». Но как бы они не пыжились и не обвиняли собственное государство во всех смертных грехах, на Западе на них все равно будут смотреть как на людей второго сорта.
Что касается преподавателей в вузах, которые придерживаются антироссийской повестки и навязывают ее своим студентам — это настоящая подрывная деятельность.
Я на эту проблему смотрю так: одно дело — в прессе выступать и высказывать свое мнение перед коллегами, работая в частной компании (но и там наверняка есть своя информационная политика), и совсем другое — вопросы, связанные с государственной службой. Как раз к последнему я и отношу вузы, ведь это квазигосударственные учреждения. Они работают на государство и взяли на себя соответствующие обязательства. И вузы, по моему мнению, не могут идти вразрез с госполитикой, как и их сотрудники. Тем более в такой чувствительной области как воспитание, тем более сейчас.
Когда в 2012 году принимали закон «Об Образовании в РФ» умышленно была упущена маленькая, но очень важная деталь — любое образовательное учреждение только обучает, но не воспитывает. Хотя, казалось бы, как можно образовывать человека, не воспитывая его. Слава Богу, где-то в 2021 году вернули эту тему.
Политические высказывания и лекции имеют тоже воспитательную функцию. И я считаю так: раз преподаватель работает в государственном вузе, значит он обязан следовать официальному курсу своей страны. Не нравится — иди работай на частное предприятие и там вещай, о чем хочешь. Там уже другое правовое поле. Если ты учишь молодежь, то должен учить ее по образовательным стандартам, которые тебе дает государство, без всякой отсебятины — вот, такая логика.
Откуда взялись эти антигосударственники в вузах? Нынешние молодые преподаватели — это дети 90-х, периода безвременья: не было четко очерченных нравственных и политических границ, плюс плотная работа западных НКО. Только сейчас мы возвращаемся к тому, что нам нужна идеология и патриотизм. А поколение-то уже выросло, теперь оно на кафедрах сидит, ратует за всякие там «свободы». Но эти либеральные умники одного понять не могут — нет свободы личности, за которую они так ратуют, если за человеком не стоит государство, которое его защищает.
Ситуация с «пятыми колоннами» в наших вузах меня несколько смущает тем, что меры начинают принимать, когда какой-то инцидент выходит в публичную плоскость. Хотя, мне кажется, при каждом образовательном учреждении есть так или иначе связанные со спецслужбами люди, которые и должны отрабатывать эту повестку.
Запад прекрасно понимает, что в открытой войне нас не одолеть, поэтому он пытается раскачать российское общество. Мы прекрасно помним, что крах СССР произошел не потому, что к нам пришли враги. Мы между собой сцепились: чего только стоила эта позорнейшая склока между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым. Естественно все это происходило не без помощи иностранных «советников». Сегодня ситуация иная, но в чем-то схожая. Эти профессора и доценты, придерживающиеся антироссийских, а значит и антигосударственных, взглядов, наносят больше вреда, чем боевые действия, которые ведутся на линии соприкосновения, между нашей армией и ВСУ. Там все понятно — стреляют, убивают, взрывают: вот он враг, перед тобой. А здесь враг ведет работу тихо, но уверенно. Поэтому сегодня к этой проблеме надо отнестись очень серьезно. Наши спецслужбы должны беспощадно пресекать подобную антигосударственную деятельность и эффективно работать в части профилактики. Не надо ждать, пока в СМИ разгорится очередной скандал. Давайте займемся серьезной идеологической работой наконец-то. Потому что сейчас я ее не вижу.