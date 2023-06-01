«Отличная тенденция»: Военный эксперт Саблин объяснил преимущества новой РСЗО «Сарма»

Российской армии необходимы новая и более мощная реактивная система залпового огня. Об этом ФАН заявил политолог и военный эксперт Сергей Саблин, комментируя разработку новой РСЗО «Сарма».
«Результаты последнего года проведения Специальной военной операции показали, что нам необходима более мощная и более многофункциональная РСЗО. Поэтому разработки РСЗО под калибр 300 миллиметров «Сарма» - очень хороший знак и отличная тенденция к обновлению вооружения нашей армии», — сказал эксперт.
Сергей Саблин отметил, что в вооруженных силах Российской Федерации не должно возникнуть проблем с вооружением, так как оно будет идти плавно.
«Также новый РСЗО не вытеснит старые на все 100%. Новые добавятся уже к имеющимся реактивным системам. Мы прекрасно знаем, что сегодня у нас на вооружении до сих пор стоят «Грады» и «Ураганы» различных модификаций и различных годов выпуска. Поэтому РСЗО «Сарма» станет хорошим дополнением. При этом более мощные и «умные» боеприпасы нам давно необходимы», — считает эксперт.
Саблин добавил, что в данном случае такое перевооружение нельзя сравнивать с когда-то планировавшейся заменой танка Т-90 на высокотехнологичную «Армату».
«Сравнивать с «Арматой» не совсем корректно. Все-таки «Армата» - это более высокотехнологичное вооружение. Это все-таки танк. РСЗО попроще будет. Но опять же, не будет так, что все старое изъяли и запихали новое. Плавно уже имеющийся арсенал новой техникой», — заключил эксперт.
Создававшейся на шасси «Камаза», РСЗО должна будет иметь повышенную мобильность и защищенность.
Ранее ФАН рассказывал о новейшей гаубице 2С25М, которую показали представители холдинга «Высокоточные комплексы». Разработчик заявляет, что на вооружение пушка поступит в 2024 году. В первом полугодии 2022 года самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания. Она оснащена мощным 125-миллиметровым орудием и обладает огневой мощью, сравнимой с танком Т-90МС. Кроме того, машина может быть оснащена управляемыми боеприпасами.