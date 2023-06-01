«Отличная тенденция»: Военный эксперт Саблин объяснил преимущества новой РСЗО «Сарма»

Ранее ФАН рассказывал о новейшей гаубице 2С25М, которую показали представители холдинга «Высокоточные комплексы». Разработчик заявляет, что на вооружение пушка поступит в 2024 году. В первом полугодии 2022 года самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания. Она оснащена мощным 125-миллиметровым орудием и обладает огневой мощью, сравнимой с танком Т-90МС. Кроме того, машина может быть оснащена управляемыми боеприпасами.