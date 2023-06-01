Житель ДНР приспосабливается к жизни с протезом после подрыва на мине ВСУ

Осенью 2022 года житель Мандрыкино Михаил Марченко подорвался на мине в собственном дворе и лишился ноги.
«Четыре раза резали ногу. Наркоза делали много. Я вообще не спал шесть месяцев. А сейчас два с половиной месяца уже сплю нормально», — поделился Михаил Марченко.
Россияне собрали необходимую сумму на покупку протезирования для мужчины. Сейчас Михаил постепенно возвращается к привычной жизни и приспосабливается к жизни с протезом.
«Я у ребят спрашивал, они рассказывали, что в Москве 25-летний парень только через год начал с протезом бегать. Другой 45-летний мужик приспособился за два года, а у меня протез всего два месяца. Не знаю пока, как оно будет. Я дней 10-12 назад начал без костылей ходить. Сейчас и воду могу без костылей носить, и все на свете делать! Не только у себя дома работаю, но еще и у брата. Картошку посадил у него. Купил 70 ростков помидоров, тоже уже высадил. У брата работы много: варю ему есть и собаке», — рассказал Михаил.
Сейчас Марченко планирует научиться ездить на мотоцикле и сделать ремонт гаража.