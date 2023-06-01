Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке саммита по обсуждению предложенного им мирного плана

Киев готовится к организации саммита, на котором будет обсуждаться мирный план по Украине, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам политик в интервью одному из журналистов Молдавии.
По его словам, организация масштабной встречи зависит от «некоторых моментов», которые Зеленский не уточнил. Он также подчеркнул, что Киев хочет привлечь к участию в обсуждении как можно больше стран. В настоящее время дата проведения саммита не утверждена.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил свой мирный план по Украине. Как пишет «Царьград», экс-разведчик предложил разделить территорию страны между Россией и Польшей.