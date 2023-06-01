Посол России в США Антонов раскритиковал Вашингтон за безразличное отношение к преступлениям Украины

Посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства России прокомментировал новости об очередном пакете помощи Вашингтона киевскому режиму.
Дипломат считает, что поставки оружия Украине сразу же после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье демонстрируют безразличное отношение политиков Соединенных Штатов к преступлениям ВСУ. По мнению Антонова, новый пакет помощи на сумму 300 млн долларов, о котором США объявили накануне, является «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал удары ВСУ по российским территориям. НАТО и дальше намерена помогать Украине в военном плане, подчеркнул генсек.