Дипломат считает, что поставки оружия Украине сразу же после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье демонстрируют безразличное отношение политиков Соединенных Штатов к преступлениям ВСУ. По мнению Антонова, новый пакет помощи на сумму 300 млн долларов, о котором США объявили накануне, является «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве».