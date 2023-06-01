Гендиректор лэйбла Black Star Пашу назвал певицу Анну Asti женским вариантом Стаса Михайлова

Генеральный директор Black Star Пашу высказался о творчестве певицы Анны Asti. Он назвал артистку женским вариантом Стаса Михайлова.
Российский продюсер в интервью для YouTube-канала Fametime TV отметил, что успех артиста отчасти состоит в его позиционировании. Для примера он привел Анну Asti, аудиторией которой стали девушки. Пашу уточнил, что речь идет об «обиженных разведенках». Для подобной публики поет Михайлов.
Ранее Пашу рассказал о своих отношения с супругой, певицей Ханной. По его словам, у них стало мало меньше времени на друг друга из-за работы.