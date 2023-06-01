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Петербуржец грозил сбросить с седьмого этажа пятилетнего сына из-за видений

Происшествия
Петербуржец грозил сбросить с седьмого этажа пятилетнего сына из-за видений

Мужчина в Санкт-Петербурге грозил сбросить своего пятилетнего сына с седьмого этажа многоквартирного дома из-за видений, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти.

В Курортном районе города прохожие заметили человека, который стоял на балконе с дошкольником и громко кричал. К месту приехали экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС выломали дверь в квартиру петербуржца и задержали его. Ребенка отдали матери, которая приехала как раз к этому моменту.

На допросе в полицейском участке 34-летний задержанный сказал, что сделал это из-за видений. Ему казалось, что в дом кто-то рвется. Мужчину планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее РИАМО сообщал, что в Москве полиция задержала 23-летнего массажиста, который убил своего клиента и скрыл это признаками суицида.
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