Новое правительство Нигерии укрепит партнерские отношения с Россией

Абуджа, 1 июня. Почетный комиссар по региональной интеграции Нигерии Ологбезе Адебобойе рассказал о планах нового правительства республики укрепить партнерские отношения с РФ.
Представитель африканского государства заявил, что новоизбранный президент Бола Ахмед Тинубу и его администрация намерены улучшать инвестиционный климат в стране для привлечения российских вкладчиков. Кроме того, они изучат возможности для расширения двухсторонней торговли.
По словам политика, на данном этапе основными товарами сбыта двух стран являются нефтепродукты и пшеница. Увеличение экспортно-импортного потока позволит дать импульс к экономическому развитию Нигерии.
Ранее нигерийский активист Дэвид Окпатума назвал Россию союзником «первой линии» для Черного континента. Он отметил, что африканское государство может перенять бесценный опыт РФ во многих сферах, и это даст возможность развивать его энергетический, производственный и сельскохозяйственный сектор.