Пассажирка самолета «Уральских авиалиний» скончалась на борту по пути из Сочи в Челябинск

На борту самолета «Уральских авиалиний», следующего рейсом Сочи – Челябинск, скончалась женщина. Причины гибели неизвестны.
Трагедия произошла 31 мая. Женщина 1977 года рождения скончалась за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска. Бортпроводницы пытались провести реанимацию, но их усилия оказались тщетны, пишет kp.ru.
Причина смерти женщины не установлена. Прокуратурой начата доследственная проверка инцидента. В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Готовится к назначению ряд медицинских экспертиз.
Ранее в самолете скончался замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он возвращался в Россию из командировки на Кубе.