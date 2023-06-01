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Пассажирка самолета «Уральских авиалиний» скончалась на борту по пути из Сочи в Челябинск

Происшествия
Пассажирка самолета «Уральских авиалиний» скончалась на борту по пути из Сочи в Челябинск

На борту самолета «Уральских авиалиний», следующего рейсом Сочи – Челябинск, скончалась женщина. Причины гибели неизвестны.

Трагедия произошла 31 мая. Женщина 1977 года рождения скончалась за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска. Бортпроводницы пытались провести реанимацию, но их усилия оказались тщетны, пишет kp.ru.

Причина смерти женщины не установлена. Прокуратурой начата доследственная проверка инцидента. В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Готовится к назначению ряд медицинских экспертиз.

Ранее в самолете скончался замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он возвращался в Россию из командировки на Кубе.
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