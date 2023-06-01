Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что дети из Шебекино не будут сдавать выпускные экзамены

По его словам, 1 и 2 июня в регионе сдается единый государственный экзамен по математике. В связи с ситуацией на границе власти Белгородской области приняли решение, что дети из Шебекино сдавать экзамены не будут, подчеркнул Гладков. Глава региона доложил о происходящем президенту России Владимиру Путину.