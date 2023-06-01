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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что дети из Шебекино не будут сдавать выпускные экзамены

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что дети из Шебекино не будут сдавать выпускные экзамены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из Шебекинского городского округа не будут сдавать выпускные экзамены. Сейчас прорабатывается механизм поступления школьников в вузы без вступительных испытаний, пояснил чиновник.

По его словам, 1 и 2 июня в регионе сдается единый государственный экзамен по математике. В связи с ситуацией на границе власти Белгородской области приняли решение, что дети из Шебекино сдавать экзамены не будут, подчеркнул Гладков. Глава региона доложил о происходящем президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что два преподавателя пострадали в результате удара ВСУ по селу Новопетровка Белгородской области. Получившими травмы оказались мужчина и женщина — оба работают в сельской школе.
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