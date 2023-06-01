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Неизвестный дрон рухнул и взорвался в брянском селе Найтоповичи

Происшествия
Неизвестный дрон рухнул и взорвался в брянском селе Найтоповичи

Неизвестный БПЛА упал и взорвался в селе Найтоповичи Брянской области. Инцидент произошел в 70 километрах от границы с Украиной.

Беспилотник неизвестного происхождения спикировал, а затем взорвался в 70 километрах от российско-украинской границы в ночь на 1 июня, сообщает Telegram-канал Baza. Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Также прошедшей ночью атака киевского БПЛА была зарегистрирована в Старой Николаевке Курской области. Около 05:00 по Москве дрон сбросил два взрывных устройства на село. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее появилась информация, что Киев в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона получит партию боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.
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