Суд Екатеринбурга оштрафовал общественную организацию «Мемориал» за дискредитацию армии России

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал общественную организацию «Мемориал»✱ (признана в РФ НКО и иноагентом) выплатить штраф. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации.
По информации представителей пресс-службы суда, «Мемориал» должен будет заплатить 300 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию армии России»). Штраф назначен в отношении юридического лица организации.
В ходе судебного разбирательства «Мемориал» в суде представлял председатель Алексей Мосин. До этого организация заявила, что протоколы составили из-за двух публикаций на сайте организации.
Ранее фонд Wikimedia Foundation Inc. подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор. Причиной стала блокировка информации в «Википедии».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами