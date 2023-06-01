Генсек НАТО Столтенберг поддержал удары украинской армии по российским территориям

Об этом он заявил 1 июня, в четверг. НАТО будет поддерживать Правительство Украины столько, сколько будет необходимо, указал генсек Альянса. Однако соответствующее решение военно-политического блока не делает его стороной вооруженного противостояния, добавил Столтенберг.