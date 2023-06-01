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Генсек НАТО Столтенберг поддержал удары украинской армии по российским территориям

Политика
Генсек НАТО Столтенберг поддержал удары украинской армии по российским территориям

Киевский режим имеет право защищаться, нанося удары по российской территории. Соответствующей информацией поделился генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он заявил 1 июня, в четверг. НАТО будет поддерживать Правительство Украины столько, сколько будет необходимо, указал генсек Альянса. Однако соответствующее решение военно-политического блока не делает его стороной вооруженного противостояния, добавил Столтенберг.

Прежде стало известно, что генеральный секретарь НАТО в ближайшем будущем посетит Анкару для обсуждения вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.
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