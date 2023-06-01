Брянские спасатели успешно обезвредили снаряд

Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области пришли на помощь жителям города Новозыбков.
Группа специализированных работ из регионального пожарно-спасательного центра получила информацию об обнаружении в Новозыбкове подозрительного взрывоопасного предмета. Прибывшие на место саперы определили, что речь идет об артиллерийском снаряде калибра 88 мм времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Стрела».
Спасатели, соблюдая все необходимые меры безопасности, изъяли опасную находку из земли и доставили ее на удаленный от населенных пунктов и местных жителей полигон. Там снаряд был успешно обезврежен.