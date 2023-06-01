Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля под Владимиром

Смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло во Владимирской области. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Трагедия случилась на 292-м километре трассы М-7 «Волга» возле села Симонцево Вязниковского района. По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель Kia столкнулся с попутно двигавшимся большегрузом, в результате чего мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с участием семи автомобилей пострадали четыре человека. Водитель «Лексуса» ехал со стороны Алушты и столкнулся с автомобилем «Опель».