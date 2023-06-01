Евгений Пригожин навестил проходящего реабилитацию в нижегородской больнице писателя Захара Прилепина

Пригожин прибыл в Нижний Новгород после поездок во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, где встретился с журналистами и представил проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Бизнесмен рассказал, что основными целями новой программы являются борьба с дезинформацией об СВО, объективность в отражении происходящего и мобилизация населения.