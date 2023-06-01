Евгений Пригожин навестил проходящего реабилитацию в нижегородской больнице писателя Захара Прилепина

Член попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгений Пригожин во время своего визита в Нижний Новгород посетил в больнице имени Николая Семашко писателя и майора Росгвардии Захара Прилепина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сам прозаик.
Основатель частной военной компании навестил публициста вечером. Разговор между гостем и пациентом зашел на тему фронтовых дел: собеседники обменялись мнениями на счет этого.
Пригожин прибыл в Нижний Новгород после поездок во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, где встретился с журналистами и представил проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Бизнесмен рассказал, что основными целями новой программы являются борьба с дезинформацией об СВО, объективность в отражении происходящего и мобилизация населения.
«Мобилизация общества не просто важна. Это единственный путь к победе», — почеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Встречу с журналистами организовала Медиагруппа «Патриот», собрав своих коллег и партнеров в регионе. В частности интерес прессы вызвало прямое подключение по видеосвязи бойцов «оркестра», находящихся в зоне специальной военной операции.
Ранее Евгений Пригожин ответил телеканалу CNN о возможности аккредитации американского телеканала на пресс-конференцию в Нижнем Новгороде. Предприниматель сообщил, что допустить журналистов из США на встречу возможно только при условии донесения ими российской повестки до западной аудитории.