Канада введет санкции против «российских олигархов» из-за якобы вмешательства в дела Молдавии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о том, что Оттава введет санкции против «российских олигархов» из-за якобы попыток вмешательства в дела Молдавии.
Об этом Жоли сказала на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в столице Норвегии Осло. Она отметила, что данная мера необходима для поддержки демократии Молдавии.
«Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии», — подчеркнула министр.
Ранее «Царьград» сообщал, что Филиппины занимают нейтральную позицию касаемо конфликта на Украине и не собираются поддерживать антироссийские санкции.