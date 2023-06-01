Два преподавателя пострадали в результате удара ВСУ по селу Новопетровка Белгородской области

Село Новопетровка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара, предварительно, пострадали два человека.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о новом происшествии после атаки на Шебекинский городской округ. Пострадавшими оказались два работника сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а женщина – рук. Их доставили в Центральную районную больницу.
Также обстрел отразился на состоянии образовательного учреждения и прилежащих объектов. Осколки повредили стекла и посекли фасады зданий.
Ранее украинские военнослужащие нанесли удар по Шебекино. Он привел к ранению восьми человек. После этого власти Белгородской области приступили к эвакуации отдельных групп жителей.