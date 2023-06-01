Центральный аппарат СК взял на контроль дело о гибели девочки после падения с дивана в Красноярском крае

По данным следствия, 4 мая несовершеннолетняя повредила руку при падении с дивана. Родители отвезли ребенка в больницу в связи с ухудшившимся состоянием. Врачи не оказали вовремя необходимую помощь — пострадавшая скончалась от септического шока.