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Центральный аппарат СК взял на контроль дело о гибели девочки после падения с дивана в Красноярском крае

Происшествия
Центральный аппарат СК взял на контроль дело о гибели девочки после падения с дивана в Красноярском крае

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти четырехлетней девочки от септического шока в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 4 мая несовершеннолетняя повредила руку при падении с дивана. Родители отвезли ребенка в больницу в связи с ухудшившимся состоянием. Врачи не оказали вовремя необходимую помощь — пострадавшая скончалась от септического шока.

Руководитель Следственного комитета РФ Бастрыкин распорядился направить информацию о процессе расследования этого дела в центральный аппарат государственного органа. Поручение получил глава СУ СК России по Красноярскому краю Алексей Еремин.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал начальника регионального управления Следственного комитета доложить о нападении бездомной собаки на ребенка в Оренбурге. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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