Сотрудники МВД задержали находившегося в розыске гражданина Узбекистана по обвинению в мошенничестве

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в январе 2022 года подозреваемый 1991 года рождения втерся в доверие и оценил автомобиль пострадавшего «Trfcrer» в 17,5 тыс. долларов. Мошенник отдал часть суммы, пообещав вернуть оставшиеся деньги в течение месяца. Однако потом подозреваемый перепродал автомобиль другому лицу и 12,5 тыс. долларов США обратил в свою пользу, скрывшись от правоохранительных органов.