Оперативная группа МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.
Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в январе 2022 года подозреваемый 1991 года рождения втерся в доверие и оценил автомобиль пострадавшего «Trfcrer» в 17,5 тыс. долларов. Мошенник отдал часть суммы, пообещав вернуть оставшиеся деньги в течение месяца. Однако потом подозреваемый перепродал автомобиль другому лицу и 12,5 тыс. долларов США обратил в свою пользу, скрывшись от правоохранительных органов.
Мошенник был задержан 31 мая на улице Моисеенко в Петербурге. В настоящее время он доставлен в дежурную часть 76 ОП УМВД России по Центральному району.
Накануне МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников. Ими оказались первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Колесник, замглавы генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующий сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.