Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудники МВД задержали находившегося в розыске гражданина Узбекистана по обвинению в мошенничестве

Происшествия
Сотрудники МВД задержали находившегося в розыске гражданина Узбекистана по обвинению в мошенничестве

Оперативная группа МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в январе 2022 года подозреваемый 1991 года рождения втерся в доверие и оценил автомобиль пострадавшего «Trfcrer» в 17,5 тыс. долларов. Мошенник отдал часть суммы, пообещав вернуть оставшиеся деньги в течение месяца. Однако потом подозреваемый перепродал автомобиль другому лицу и 12,5 тыс. долларов США обратил в свою пользу, скрывшись от правоохранительных органов.

Мошенник был задержан 31 мая на улице Моисеенко в Петербурге. В настоящее время он доставлен в дежурную часть 76 ОП УМВД России по Центральному району.

Накануне МВД России объявило в розыск трех украинских военачальников. Ими оказались первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Колесник, замглавы генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующий сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.
санкт-петербург мвд россии задержание мошенничество розыск
Военкоры ФАН