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Бойцовая собака до крови искусала десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

Происшествия
Бойцовая собака до крови искусала десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

Питбуль набросился на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом стало известно 1 июня, в четверг.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Несчастный случай произошел 30 мая, указывается в сообщении. По словам свидетелей, женщина прогуливалась с бойцовскими собаками на общественном пляже без поводов и намордников.

«В отделе полиции №21 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение», — указали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее сообщалось, что бродячая собака набросилась на ребенка на детской площадке в Тульской области.
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