Бойцовая собака до крови искусала десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

Питбуль набросился на десятилетнего мальчика на пляже в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом стало известно 1 июня, в четверг.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Несчастный случай произошел 30 мая, указывается в сообщении. По словам свидетелей, женщина прогуливалась с бойцовскими собаками на общественном пляже без поводов и намордников.
«В отделе полиции №21 проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение», — указали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее сообщалось, что бродячая собака набросилась на ребенка на детской площадке в Тульской области.