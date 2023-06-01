Площадь 14 лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась до 1,5 тысяч гектаров

Помимо этого, пожарные службы тушат огонь в Нижневартовском районе, который был локализован до 90 гектаров. В настоящий момент к работам привлечены 309 специалистов Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона, волонтеры и арендаторы. Также используются все необходимые единицы техники.