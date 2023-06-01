Президент Украины Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию

По информации СМИ, на мероприятии будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики и борьбы с гибридными угрозами. Отмечается, что утром 1 июня Зеленский первым из глав государств прибыл в замок Мими в городе Бульбоака, в 45 километрах от Кишинева.