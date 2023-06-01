Президент Украины Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдавию. Цель визита лидера Киева – участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом пишет государственное агентство республики Moldpres.
По информации СМИ, на мероприятии будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики и борьбы с гибридными угрозами. Отмечается, что утром 1 июня Зеленский первым из глав государств прибыл в замок Мими в городе Бульбоака, в 45 километрах от Кишинева.
Участие лидера Украины в саммите никто не подтверждал и не опровергал в целях соблюдения безопасности. Для охраны участников саммита в Молдавию пригласили представителей МВД Румынии.
Также два самолета румынской спасательной службы прилетят в Молдавию на случай немедленной эвакуации участников мероприятия. Небо в республике с 31 мая по 2 июня открыто лишь для самолетов официальных делегаций, участвующих в саммите.
Ранее Зеленский побывал в Германии с рабочим визитом. Позже он сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем усиление украинской системы ПВО.