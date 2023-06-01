Доступ к платформе для социальной журналистики Medium ограничили по решению Роскомнадзора

Федеральная служба, ведущая деятельность по надзору в сфере связи, информационных технологий и СМИ ограничила доступ к платформе для социальной журналистики Medium. О причинах такого решения ничего не говорится.
Сведения об ограничении доступа к сайту появились в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц. В Роскомнадзоре не привели оснований для ограничения доступа. При этом по поиску сервиса в браузере сайт не появляется.
Ранее ведомство внесло «Дзен» и Rutube и стриминговую платформу Twitch в перечень соцсетей. Их руководство уведомили о требованиях законодательства Российской Федерации.