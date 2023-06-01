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В США более 500 тысяч учителей заявили о желании вооружиться для защиты от учеников

Общество
В США более 500 тысяч учителей заявили о желании вооружиться для защиты от учеников

В США более полумиллиона учителей заявили о своем желании приобрести оружия для защиты от учеников, информирует телеканал CNN.

По опросу, который был проведен среди американских педагогов, стало известно, что 550 тысяч респондентов считают наличие при себе огнестрельного оружия гарантией безопасности.

Наиболее распространенной причиной такого мнения учителя назвали издевательства со стороны учеников. Кроме того, среди школьников нередки случаи употребления наркотиков, из-за чего преподаватели опасаются за свои жизни.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах учительница пнула в живот свою ученицу с громкими криками: «Надоели! Достали!».
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