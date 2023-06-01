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Предназначавшиеся Киеву гранатометы США попали в руки мексиканских наркокартелей

Происшествия
Предназначавшиеся Киеву гранатометы США попали в руки мексиканских наркокартелей

Мексиканские наркокартели завладели гранатометами, которые были поставлены Киеву из США. Об этом сообщили представители дипмиссии РФ в североамериканской стране.

Бесконтрольные военные поставки Вашингтона на Украину привели к тому, что американским оружием завладели наркокартели в Мексике. По словам представителей посольства РФ в стране, киевские коррупционеры занимаются продажей вооружений преступникам по всему миру.

Ранее историк Александр Свистунов рассказал, почему в США не могут пресечь поставку наркотических веществ в страну через Мексику. По его словам, в Филадельфии и Сан-Франциско наблюдается уверенный рост количества смертей от передозировки.
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