Мексиканские наркокартели завладели гранатометами, которые были поставлены Киеву из США. Об этом сообщили представители дипмиссии РФ в североамериканской стране.
Бесконтрольные военные поставки Вашингтона на Украину привели к тому, что американским оружием завладели наркокартели в Мексике. По словам представителей посольства РФ в стране, киевские коррупционеры занимаются продажей вооружений преступникам по всему миру.
Ранее историк Александр Свистунов рассказал, почему в США не могут пресечь поставку наркотических веществ в страну через Мексику. По его словам, в Филадельфии и Сан-Франциско наблюдается уверенный рост количества смертей от передозировки.