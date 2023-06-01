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Президент России Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание вопросам воспитания детей

Общество
Президент России Владимир Путин: государство уделяет приоритетное внимание вопросам воспитания детей

Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня защиты детей. Он указал, что государство уделяет вопросу их воспитания приоритетное внимание.

Поздравительная телеграмма от главы государства появилась на сайте Кремля. В Москве пройдет мероприятие, которое объединит детей из российских городов и населенных пунктов, а также представителей стран СНГ.

По словам президента, в России обращают внимание на важность укрепления семейных ценностей. В решении этих вопросов помогают общественные и благотворительные организации.

До этого глава государства поздравил с Днем Африки представителей стран материка. Он указал, что этот день свидетельствует о свободе жителей и победе над колониализмом.
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