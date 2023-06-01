Страны НАТО встревожены возможной угрозой со стороны российского флота, передает The New York Times

Североатлантический альянс обеспокоен возможностью Северного флота России атаковать уязвимые места на восточном побережье США. Об этом заявил обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.
В США опасаются угрозы нападения усовершенствованных кораблей российского флота на страну. Стивен Эрлангер уверен, что изменение климата в Артике откроет новые морские пути для России. По его словам, это является большой угрозой для стран НАТО.
Журналист считает, что Северный флот России, пройдя через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, перережет морские пути и будет угрожать восточному побережью США крылатыми ракетами. По его словам, на данный момент для Альянса приоритетно сдерживание российского флота в уязвимых регионах НАТО.
Ранее американское издание Newsweek назвало российские подводные лодки самым опасным оружием для стран Североатлантического альянса. Отмечается, что превосходство подлодок ВМФ РФ признается повсеместно.