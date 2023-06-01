Страны НАТО встревожены возможной угрозой со стороны российского флота, передает The New York Times

Журналист считает, что Северный флот России, пройдя через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, перережет морские пути и будет угрожать восточному побережью США крылатыми ракетами. По его словам, на данный момент для Альянса приоритетно сдерживание российского флота в уязвимых регионах НАТО.