СК объединил два дела о клевете по заявлениям Михалкова и Чемезова в отношении журналиста Андрея Караулова

Как сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах, расследование третьего дела о незаконной предпринимательской деятельности продолжается. Известно, что его возбудили в апреле 2023 года. По распространенной информации, на подозреваемого и его родственников оформлены около 50 квартир в Москве, которые он, по версии следствия, незаконно сдавал на протяжении четырех лет через третьих лиц.