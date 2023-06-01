СК объединил два дела о клевете по заявлениям Михалкова и Чемезова в отношении журналиста Андрея Караулова

После объединения двух уголовных дел о клевете в отношении журналиста Андрея Караулова по заявлениям генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова следственный комитет РФ приостановил расследование.
Как сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах, расследование третьего дела о незаконной предпринимательской деятельности продолжается. Известно, что его возбудили в апреле 2023 года. По распространенной информации, на подозреваемого и его родственников оформлены около 50 квартир в Москве, которые он, по версии следствия, незаконно сдавал на протяжении четырех лет через третьих лиц.
Что касается дел о клевете, то в 2020 году глава Ростеха Чемезов написал заявление в правоохранительные органы. В нем он сообщил, что публикации на канале Караулова являются «слухами и домыслами», которые нанесли вред репутации гендиректора.
Также в середине марта 2023 года было начато расследование второго дела о клеве против журналиста. Поводом стало заявление Михалкова, которого Караулов обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области.
Ранее суд во второй раз отклонил иск актера Данилы Козловского о клевете главы ФПБК Виталия Бородина из-за того, юристы артиста не исправили ошибки в документе.