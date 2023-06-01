Напугавший лошадь на Дворцовой площади петербуржец предстанет перед судом

Дело мужчины, в новогодние праздники запрыгнувшего на каретную лошадь на Дворцовой площади, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел 2 января этого года. Петербуржец подошел к запряженной карете на площади перед Зимним дворцом и запрыгнул верхом на лошадь. Испуганное животное бросилось вперед и раскидало окружающих. В результате пострадали четыре человека, из них двое — дети.
В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). В настоящий момент дело передано в судебный участок №199 в Центральном районе Петербурга.
Ранее сообщалось, что ГСУ Санкт-Петербурга завершило расследование уголовного дела в отношении шестерых участников группы наркоторговцев. Задержанные проходят по части четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ.