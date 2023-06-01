Напугавший лошадь на Дворцовой площади петербуржец предстанет перед судом

Инцидент произошел 2 января этого года. Петербуржец подошел к запряженной карете на площади перед Зимним дворцом и запрыгнул верхом на лошадь. Испуганное животное бросилось вперед и раскидало окружающих. В результате пострадали четыре человека, из них двое — дети.