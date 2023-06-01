Губернатор Белгородской области Гладков перечислил нужные для получения помощи при выезде из Шебекино номера

В четверг, 1 июня, после очередного обстрела Шебекино губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил номера, набрав которые можно обратиться за помощью при выезде из города.
Согласно опубликованной в Telegram-канале представителя региона информации, жителям Шебекино, желающим выехать из населенного пункта, следует обращаться по следующим номерам: 8(950)713 19 46; 8(915)528 80 63; 8(904)530 16 80; 8(951)146 93 80; 8(951)766 62 16. Также Гладков отметил, что звонить можно по многоканальному номеру 122.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино. Во время атаки пострадали восемь человек. Жертв среди местных жителей нет. Также губернатор Белгородской области опроверг сообщения о проникновении ВСУ в регион.