«Пурга», VR-тренажер и «Нить Ариадны»: перспективные разработки представили на выставке в Подмосковье

Для гостей форума на протяжении четырех дней проводится насыщенная деловая программа: от научных конференций и круглых столов с обсуждением актуальных профильных тем до презентации технологий спасения и систем предупреждения и ликвидации ЧС. На выставке представлены новейшие средства мониторинга экологической и промышленной безопасности, уникальное снаряжение и пожарная техника отечественного производства и многое другое.