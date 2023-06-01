«Пурга», VR-тренажер и «Нить Ариадны»: перспективные разработки представили на выставке в Подмосковье

В подмосковном парке «Патриот» стартовал XIV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» — крупнейший в России выставочный проект, ориентированный на демонстрацию главных достижений страны в области гражданской обороны.
Для гостей форума на протяжении четырех дней проводится насыщенная деловая программа: от научных конференций и круглых столов с обсуждением актуальных профильных тем до презентации технологий спасения и систем предупреждения и ликвидации ЧС. На выставке представлены новейшие средства мониторинга экологической и промышленной безопасности, уникальное снаряжение и пожарная техника отечественного производства и многое другое.
«На данной выставке мы представляем разработку «Нить Ариадны». Это несколько пожарно-дымовых систем со встроенными речевыми оповещателями, которые при обнаружении пожара включают голосовое сообщение и предупреждают о необходимости эвакуации, а затем по заданному порядку указывают путь к безопасному выходу», — рассказал представитель компании «Стрелец» Игорь Темякин.
Петербургская компания «Сопот» представила самоходный пожарно-спасательный комплекс «Пурга». Не имеющая аналогов разработка позволяет бороться с пожарами на особо взрывоопасных объектах, например, базах нефтепродуктов, складах с боеприпасами или химически опасными веществами.
«На комплексе используются установки подачи гибридной пены, которая позволяет тушить объекты со сжиженным природным газом. Сегодня известно, что СПГ практически нечем тушить: водой нельзя, порошок не работает. Наша разработка позволяет обеспечить тушение сжиженного природного газа. Это сделано впервые», — подчеркнул генеральный директор НПО «Сопот» Геннадий Куприн.
Еще одна любопытная премьера салона «Комплексная безопасность» — это тренажер дополненной реальности. Он способен помочь начинающему пожарнику отработать навыки тушения в любых условиях.
«Это уникальная технология Stop Fire. В мире такой нет, мы первые ее разработали. Это модифицированный пожарный ствол и пожарный шлем со встроенными очками дополненной реальности. Мы можем проводить тренировки тушения в любых помещениях. Локации у нас не виртуальные, это главное отличие. Мы моделируем пожар на существующих локациях. Виртуальные только огонь, дым и струя воды из пожарного ствола», — объяснил разработчик технологии Stop Fire Максим Кирин.
Новинка позволяет самостоятельно выбрать горючие материалы, за счет этого "пламя" будет вести себя в соответствии с физико-химическими законами. Разработку планируют внедрять в структурах МЧС для тренировки пожарных.
XIV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» проходит с 31 мая по 3 июня. На его полях также состоится юбилейная XXV Международная научно-практическая конференция по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.